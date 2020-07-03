المقاولون: عودة الجزيري وعبد الله ياسين غدًا

كشف المهندس محمد عادل المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، عن موعد عودة الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري، وعبد الله ياسين. ويتواجد سيف الجزيري بتونس بالوقت الحالي، وعبد الله ياسين، بفرنسا منذ توقف الدوري الممتاز، الذي توقف بسبب تفشي الله ياسين، بفرنسا منذ توقف الدوري الممتاز، الذي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وأضاف محمد عادل في تصريحاته للوفد:" عبد الله ياسين و الجزيري سيعودان غدًا من الخارج ، إلى القاهرة". وتابع:" اللاعبان سينتظمان مع الفريق بالتدرببات الفترة المقبلة، وهما كانا على تواصل مع الجهاز الفني من أجل الجاهزية الفنية والبدنية طوال الفترة الماضية حال عودة الدوري". الله ياسين و الجزيري سيعودان غدًا من الخارج ، إلى القاهرة". وتابع:" اللاعبان سينتظمان مع الفريق بالتدرببات الفترة المقبلة، وهما كانا على تواصل مع الجهاز الفني من أجل الجاهزية الفنية والبدنية طوال الفترة الماضية حال عودة الدوري".

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