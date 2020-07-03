مانشستر سيتى يصف "محرز" بفخر العرب الحقيقي

نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي باللغة العربية في موقع "تويتر" اليوم الجمعة، صورة لنجمه الجزائري رياض محرز، وأرفقها بعبارة "فخر العرب الحقيقي".
والصورة التي نشرها موقع السيتي ملتقطة أمس الخميس خلال مباراة النادي أمام ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج"، وتظهرمحرز مع صخرة دفاع "الريدز" الهولندي فيرجيل فان دايك في كرة مشتركة.
وأول من أطلقت عليه معظم الجماهير الكروية العربية لقب "فخر العرب" هو الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين.
وينقسم عشاق النجمين العربيين صلاح
يذكر أن المباراة بين السيتي وضيفه ليفربول انتهت برباعية نظيفة لصالح محرز وزملائه.
ولم يسجل صلاح الذي لعب كامل دقائق المباراة، ومحرز الذي دخل بديلا في الدقيقة 58، أي هدف في مباراة أمس.
يذكر أن ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما مبكرا منذ الجولة الماضية، بعد خسارة ملاحقه مانشستر سيتي أمام تشيلسي 2-1.
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