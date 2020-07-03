مانشستر يونايتد في ورطة بعد إصابة بوجبا وفرنانديز

تعرض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لضربة قوية قبل مواجهة بورنموث المقررة غدا السبت على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي وذلك بعد تأكد غياب نجميه بول

بوجبا وبرونو فرنانديز عن المباراة بسبب الإصابة .

واصيب الثنائي بعد اصطدام قوي بينهما في تدريبات الفريق اليوم .

ويخوض مانشستر اللقاء وهو في