مانشستر يونايتد في ورطة بعد إصابة بوجبا وفرنانديز

تعرض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لضربة قوية قبل مواجهة بورنموث المقررة غدا السبت على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي وذلك بعد تأكد غياب نجميه بولبوجبا وبرونو فرنانديز عن المباراة بسبب الإصابة .
واصيب الثنائي بعد اصطدام قوي بينهما في تدريبات الفريق اليوم .
ويخوض مانشستر اللقاء وهو فيالمركز الثاني برصيد 66 نقطة بينما يلعب بورنموث المباراة وهو في المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة وتعد المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقن بعدما حسم ليفربول لقب المسابقة واحتفظ مانشستر بالمركز الثاني في حين تأكد هبوط بورونموث للقسم الثاني .
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