اخبار الرياضه

مانشستر يونايتد في ورطة بعد إصابة بوجبا وفرنانديز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تعرض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لضربة قوية قبل مواجهة بورنموث المقررة غدا السبت على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة 33 من وذلك بعد تأكد غياب نجميه بول

بوجبا وبرونو فرنانديز عن المباراة بسبب الإصابة .

واصيب الثنائي بعد اصطدام قوي بينهما في تدريبات الفريق اليوم .

ويخوض مانشستر اللقاء وهو في

المركز الثاني برصيد 66 نقطة بينما يلعب بورنموث المباراة وهو في المركز قبل الأخير برصيد 27 نقطة وتعد المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفريقن بعدما حسم لقب المسابقة واحتفظ مانشستر بالمركز الثاني في حين تأكد هبوط بورونموث للقسم الثاني .
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد في ورطة بعد إصابة بوجبا وفرنانديز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا