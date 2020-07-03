محمد عادل: 4.5 مليون مواطن يستفيدوا من صناعة الكرة المصرية

أكد محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن كرة القدم صناعة بها ٤،٥ مليون مواطن يستفيدون اقتصاديًا منها.
و طالب محمد عادل، الجميع بالوقوف بجانب الدولة في قراراتها ، واحترامها التي من ضمنها عودة الدوري، والهدوء وعدم الدخول في جدال حول عودةالدوري من عدمه.
وأضاف المشرف العام على فريق الكرة بالنادي:" الفريق بدأ التدريبات، منذ أسبوع حاليًا وعلينا جميعًا إلتزام الهدوء واحترام قرارات مؤسسات الدولة، نحن نتخذ الإجراءات الاحترازية استعدادا لعودة الدوري".
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