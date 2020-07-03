الأسطورة" باروش" يعلن اعتزاله كرة القدم نهاية الموسم

أعلن التشيكي ميلان باروش مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق اليوم الجمعة، اعتزاله كرة القدم في نهاية الموسم الجاري عن عمر 38 عاما.
وكتب باروش في الموقع الرسمي لناديه الحالي بانيك أوسترافا التشيكي: "عقلي يريد المتابعة، لكن جسمي طلب التوقف، لدي مشكلات صحية منذ فترة طويلة، وجسمي يرفض العمل بالطريقة السابقة وكما أرغب"، مشيرا إلى إصابات بوتر أخيل.
يذكر أن باروش فاز عام 2005 بدوري أبطال أوروبا عندما كان يلعب في صفوف ليفربول،بعد عام من فوزه بلقب هداف بطولة أمم أوروبا 2004 التي استضافتها البرتغال بتسجيله 5 أهداف.
وهذه هي اهم بطولاته:
= بطولة كاس التشيك مرة عام 2016 مع ملادا بوليسلاف و الثاني مرة عام 2019 مع بانيك أوسترافا
= بطولة كاس الإتحاد الإنجليزي مرة عام 2008 مع بورتسموث
= بطولة كاس الرابطة الإنجليزية مرة عام 2003 و الثاني 1 مرة عام2005 مع ليفربول
= بطولة الدوري الفرنسي مرتين موسمي 2006 / 2007 و 2007 / 2008
= بطولة كاس السوبر الفرنسي مرة عام 2007
= بطولة الدوري التركي مرة موسم 2011 / 2012 مع جالطة سراي
= بطولة كاس السوبر التركي مرة عام 2008 مع جالطة سراي
= بطولة دوري أبطال أوروبا مرة عام 2005 مع ليفربول
= بطولة كاس السوبر الأوروبي مرة عام 2005 مع ليفربول
= بطولة كاس الأمم الأوربية الثالث مرة عام 2004
= بطولة كاس الأمم الأوربية للشباب مرة عام 2002 و الثاني مرة عام 2000
= شارك في كاس العالم مرة عام 2006
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