قلق في مانشستر يونايتد، بعد إصابة نجمي الفريق

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن ثنائى مانشستر يونايتد، برونو فيرنانديز وبول بوجبا تعرضا للإصابة فى مران الفريق اليوم، وباتت مشاركتهما أمام بورنموث غدا السبت فى الجولة 33 من الدورى الانجليزى الممتاز محل شك.

وذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية، أن برونو فيرنانديز وبول بوجبا تعرضا للإصابة فى مران اليوم بعد أن تدخلا مع بعضهما البعض وحصل احتكاك بينهما خلال التدريبات، مما قد يهدد مشاركتهما ضد بورنموث غدا.

وكان قد أكد المدير الفنى لمانشستر يونايتد، أولى جونار سولشاير، أن مواجهة بوورنموث المقرر لها غدا السبت فى الجولة 33 من الدورى الانجليزى الممتاز لن تكون بالسهلة.

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وتحدث سولشاير فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء قائلا: “المباراة ليست سهلة، بورنموث يكافح من أجل عدم الهبوط و سيقاتلون غدًا من أجل حصد النقاط ، ولكن اذا كنّا جيدين يحب ان نصنع العديد من الفرص للفوز غدًا”.

وتابع قائلا :”شاهدت بعض التعليقات بأننا نحظى بمواجهات سهلة ولكن خلال الخمس لقاءات القادمة، سنواجه بورنموث الذين تلقينا الهزيمة أمامهم فى بداية الموسم، تعادلنا مع وسنلاقي أستون فيلا، الذين تعادلنا معهم فى أولد ترافورد، وساوثهامبتون الذين تعادلنا معهم أيضًا، كما خسرنا أمام كريستال بالاس ووست هام الذين سنواجههم كذلك”.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة.

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