رسميًا: بايرن ميونخ يخطف جوهرة باريس سان جيرمان “نيانزو كواسي”

نجح “بايرن ميونخ” في خطف جوهرة باريس سان جيرمان المدافع الفرنسي الشاب “تانجي نيانزو كواسي” بعقد يمتد حتى عام 2024.

وحصل العملاق الألماني على التوقيع الاحترافي الاول لـ”تانجي كواسي” مجانًا، بعد صراع كبير مع عدة اندية أوروبية ابرزها “بوروسيا دوتموند ولايبزيج” من ألمانيا، بالإضافة إلى ميلان الإيطالي، آرسنال الإنجليزي.

كواسي، احد ابرز المواهب الشابة في أوروبا الذي يجيد اللعب في كافة مراكز خط الدفاع، رفض توقيع عقده الاحترافي الاول مع باريس سان جيرمان بعد تصعيده من الفريق الثاني، بسبب سعيه لخوض تجربة جديدة في مكان اكثر استقرارًا على حد قوله.

وتعين على “بايرن ميونخ” دفع 300 ألف يورو فقط لفريق “باريس سان جيرمان” كتعويض عن الفترة التي قضاها تانجي كواسي في أكاديمية النادي الباريسي.

وسيكون “نيانزو كواسي” أحدث فرنسي ينضم إلى كتيبة من الفرنسيين في بايرن ميونخ والتي تضم “كينجسلي كومان، ولوكاس هرنانديز، وكورينتين توليسو، وبنيامين بافارد وميكال كوزانس”.

وصرح تانجي كواسي لقناة بايرن ميونخ: “أنا سعيد جدًا لأنني قادر على اللعب في فريق بايرن ميونخ. إنه نادٍ كبير وتقليدي. آمل بشدة أن أنجح هنا ولدي وينتظرني العديد من المباريات، سأعمل بجد من أجل ذلك”.

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ومن جانبه قال المدير الرياضي لبايرن ميونخ حسن صالح حميدزيتش: “نحن في غاية السعادة لجلب تانجي كواسي إلى بايرن، فهو يعد أحد أبرز المواهب في أوروبا”.

وأضاف : “أفضل مركز يجيد اللعب فيه هو قلب الدفاع، لكن يمكنه شغل العديد من المراكز الأخرى، نحن على يقين بأنه سيصنع مسيرة رائعة مع بايرن، وسيعزز فريقنا”.

وكشف مدرب باريس سان جيرمان الألماني توماس توخيل حالة الغضب التي ضربت النادي الباريسي بسبب رحيل اللاعب، قائلاً: “لم يكن الوقت مناسبًا لرحيله عن النادي أبدًا، كنا نثق فيه، وحصل على وقته للمشاركة، كان لاعبًا هامًا لا أفهم ماذا حدث، أنا حزين لكن حسنًا هكذا تجري الأمور”.

من هو تانجي نيانزو كواسي؟

وُلد نيانزو كواسي في العاصمة الفرنسية باريس لوالدين إيفواريين، وخاض اول تجربة له مع نادي “أوبيناي أتلتيكو”، في سن السادسة، وبعد فترة انتقل إلى “سينارت مويسي”، حيث بدأ زميله في فريق بايرن ميونيخ “كينجسلي كومان”.

وانتقل نيانزو إلى أكاديمية باريس سان جيرمان وهو في 14 من عمره. واختاره الإيطالي الدولي السابق تياجو موتا قائدًا لتشكيلة الفريق تحت 19 سنة في موسم 2018/2019 على الرغم من انه اصغر من زملائه بسنتين، وما لبث أن منحه مدب الفريق الأول “توماس توخيل” فرصة المشاركة مع الفريق الأول في ديسمبر 2019.

وظهر “تانجي كواسي” في 13 مباراة هذا الموسم مع فريق باريس سان جيرمان الأول، وقدم اداءًا رائعًا وتمكن من احراز 3 أهداف، وصناعة هدف اخر.

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