جريزمان يدخل دائرة اهتمامات ارسنال

يعيش نجم برشلونة الإسباني، أنطوان جريزمان فترة عصيبة داخل النادي الكتالوني، حيث شارك كبديل في مباراتين على التوالي، آخرها نزوله في الوقت بدل الضائع أمام أتلتيكو مدريد.

نزول أنطوان جريزمان في نهاية المباراة، اعتبره البعض إهانة للنجم الفرنسي الذي وصل إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من أتلتيكو مدريد، ولكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه حتى الآن.

وارتبط اسم جريزمان بعدة أندية أورويبة لمغادرة برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وفي مقدمتهم آرسنال الإنجليزي.

وكشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، أن آرسنال يرغب في الاستعانة بخدمات جريزمان، وينوي عرض عدة لاعبين من الفريق على برشلونة لإتمام الصفقة، لا سيما أن الجانرز يبحث عن نجوم للعودة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا.

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ويخطط آرسنال لعرض نجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، الذي ارتبط بالانتقال إلى برشلونة عدة مرات، ولم يرغب في تجديد عقده مع المدفعجية، حيث سيدخل في صفقة تبادلية لقدوم جريزمان إلى ملعب الإمارات، بالإضافة إلى دخول لاعب الوسط، ماتيو جندوزي في هذه الصفقة.

واشتعلت أزمة بين جريزمان ومدرب برشلونة، كيكي سيتين، عقب تصريحات الأخير، بأنه لن يتقدم بالاعتذار إلى النجم الفرنسي، بعد تركه طوال الشوط الثاني يجرى عمليات الإحماء ومنحه فرصة المشاركة فقط في آخر 4 دقائق، ليخرج والد اللاعب في تصريحات، قائلاً: “لكي تطلب المغفرة، عليك أولاً امتلاك مفتاح الحافلة، وهذه ليست قضيتك، لأنك ببساطة مجرد راكب”.

وحصل جريزمان على دعم نجوم برشلونة بعد نشر صورة له وهو يبتسم في تدريبات الفريق، وعلق لويس سواريز في مقدمتهم قائلًا: “لتكن إيجابيا دائمًا ولتنظر إلى الأمام يا أخي”.

وليس آرسنال فقط، الذي يسعى لضم جريزمان، بل تنوي إدارة برشلونة لعرض اللاعب على باريس سان جيرمان، لتسهيل صفقة قدوم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في الموسم المقبل.

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