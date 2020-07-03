جريزمان يدخل دائرة اهتمامات ارسنال

يعيش نجم برشلونة الإسباني، أنطوان جريزمان فترة عصيبة داخل النادي الكتالوني، حيث شارك كبديل في مباراتين على التوالي، آخرها نزوله في الوقت بدل الضائع أمام أتلتيكو مدريد.
نزول أنطوان جريزمان في نهاية المباراة، اعتبره البعض إهانة للنجم الفرنسي الذي وصل إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من أتلتيكو مدريد، ولكنه لم يقدم الأداء المنتظر منه حتى الآن.
وارتبط اسم جريزمان بعدة أندية أورويبة لمغادرة برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وفي مقدمتهم آرسنال الإنجليزي.
وكشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، أن آرسنال يرغب في الاستعانة بخدمات جريزمان، وينوي عرض عدة لاعبين من الفريق على برشلونة لإتمام الصفقة، لا سيما أن الجانرز يبحث عن نجوم للعودة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا.
ويخطط آرسنال لعرض نجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، الذي ارتبط بالانتقال إلى برشلونة عدة مرات، ولم يرغب في تجديد عقده مع المدفعجية، حيث سيدخل في صفقة تبادلية لقدوم جريزمان إلى ملعب الإمارات، بالإضافة إلى دخول لاعب الوسط، ماتيو جندوزي في هذه الصفقة.
واشتعلت أزمة بين جريزمان ومدرب برشلونة، كيكي سيتين، عقب تصريحات الأخير، بأنه لن يتقدم بالاعتذار إلى النجم الفرنسي، بعد تركه طوال الشوط الثاني يجرى عمليات الإحماء ومنحه فرصة المشاركة فقط في آخر 4 دقائق، ليخرج والد اللاعب في تصريحات، قائلاً: “لكي تطلب المغفرة، عليك أولاً امتلاك مفتاح الحافلة، وهذه ليست قضيتك، لأنك ببساطة مجرد راكب”.
وحصل جريزمان على دعم نجوم برشلونة بعد نشر صورة له وهو يبتسم في تدريبات الفريق، وعلق لويس سواريز في مقدمتهم قائلًا: “لتكن إيجابيا دائمًا ولتنظر إلى الأمام يا أخي”.
وليس آرسنال فقط، الذي يسعى لضم جريزمان، بل تنوي إدارة برشلونة لعرض اللاعب على باريس سان جيرمان، لتسهيل صفقة قدوم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، في الموسم المقبل.
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