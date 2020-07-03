ميسي يوقف مفاوضات التجديد وينوي الرحيل عن برشلونة



قالت محطة كادينا سير الإذاعية الإسبانية الجمعة، إن ليونيل ميسي قائد برشلونة أوقف مفاوضات تجديد عقده مع النادي ويستعد للرحيل عن الفريق الكتالوني المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد انتهاء عقده في 2021.



وأشار التقرير إلى أن ميسي ووالده خورخي كانا يتفاوضان مع النادي لتجديد العقد الذي تم توقيعه في 2017 لكن الآن اللاعب الأرجنتيني لا يرغب في البقاء في كامب نو.



وأوضح التقرير أن ميسي غاضب من التقارير الصحفية التي جعلته يبدو مسؤولاً عما يحدث في النادي مثل إقالة المدرب إرنستو فالفيردي في يناير/ كانون الثاني كما يشعر بالإحباط من افتقار التشكيلة للكفاءة.



وأحرز ميسي، الذي بلغ 33 عاماً الشهر الماضي، الهدف رقم 700 في مسيرته عندما هز شباك أتلتيكو مدريد من ركلة جزاء يوم الثلاثاء لكن المباراة انتهت بخيبة أمل للفريق الكتالوني بعد التعادل 2-2 وتراجع آماله في الاحتفاظ بلقب الدوري.



ويتأخر برشلونة بأربع نقاط عن ريال مدريد المتصدر قبل خمس جولات من النهاية بعدما تغلب فريق العاصمة 1-صفر على ضيفه خيتافي الخميس.



ففي يناير/ كانون الثاني الماضي انتقد إيريك أبيدال المدير الرياضي بعد حديث اللاعب الفرنسي السابق عن أن اللاعبين تسببوا في إقالة فالفيردي.



وفي مقابلة مع mundo deportivo في فبراير/ شباط أوضح أن الفريق لا يملك الكفاءة الكافية للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.



وفي أبريل/ نيسان انتقد إدارة النادي بعد حديثها عن اللاعبين الذين لم يتقبلوا تخفيض رواتبهم لمساعدة برشلونة في المشاكل المالية التي تعرض لها خلال جائحة فيروس كورونا.



وفي وقت سابق، اعترف كيكي سيتين مدرب برشلونة إنه لا يتفق دائماً في وجهة النظر مع لاعبيه، وسط تهديدات بفشل الفريق في الاحتفاظ بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



وقال سيتين: "حقاً في كثير من الأحيان تحدث خلافات مع اللاعبين مثلما تواجه هذا يومياً في حياتك وهذا ليس جديداً".



وأضاف لاعب وسط أتلتيكو مدريد ولوجرونيس وريسنغ سانتندر السابق "لا يوجد لاعب سهل التعامل معه وأفهم ذلك جيدا للغاية. ما يجب علينا فعله محاولة إقناع الجميع بضرورة الدفاع عن الفكرة المشتركة بيننا".



وأظهرت لقطات من مباراة سيلتا فيغو القائد ليونيل ميسي يتجاهل تعليمات من إيدر سارابيا المدرب المساعد أثناء فترة التوقف لتناول الماء.



وفي الوقت ذاته انتقد المهاجم لويس سواريز سيتين في مقابلة قائلاً إن مهمة الجهاز الفني تحليل سبب استمرار الفريق في فقد النقاط خارج أرضه.



ومع ذلك حاول سيتين التقليل من شأن وجود خلاف مع لاعبيه.



وقال: "هذه أحداث عارضة ولا أعطيها أهمية كبيرة. عندما لا تفوز بالمباريات الجميع يحاول إثارة الخلافات لكن هذا هو السيرك الذي نحن فيه. نركز بشكل أكثر على الجو العام للفريق، وإجمالاً العلاقة مع اللاعبين جيدة. حقاً لا نتفق على بعض الأشياء لكني لا أعتقد أنه توجد مشكلة تستحق الذكر".

المصدر: مواقع الكترونية