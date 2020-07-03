رياضة | تطورات مستقبل محمد شريف مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات مستقبل محمد شريف مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارة النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

وتدرس لجنة التخطيط في النادي الأهلي بقيادة محسن صالح، قرر تأجيل البت في العروض التي وصلت لمحمد شريف مؤخرا قبل معرفة مصير الصفقات الصيفية.

وكانت عدة أندية محلية وخليجية أعلنت اهتمامها بضم محمد شريف من النادي الأهلي بعد نهاية إعارته في إنبي لكن مسئولي الأهلي قرروا تأجيل البت في تلك العروض لحين حسم مصير الصفقات الصيفية.

الجدير بالذكر أن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، أعلن منذ أسابيع عديدة، عودة محمد شريف إلى صفوف الفريق الكروي الأول للشياطين الحمر بعد نهاية إعارته من إنبي بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر بسبب مستواه المميز هذا الموسم رفقة الفريق البترولي.