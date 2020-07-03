رياضة | شرط أزارو لتجديد إعارته مع الاتفاق السعودي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شرط أزارو لتجديد إعارته مع الاتفاق السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يحاول نادي الاتفاق السعودي تجديد إعارة المغربي وليد أزارو نجم الفريق والمعار من صفوف نادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري.
وشهدت تدريبات نادي الاتفاق أمس الخميس تغيب أزارو بسبب انتهاء إعارته ورفضه العودة للتدريبات إلا بشروط.
وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن أزارو طلب زيادة راتبه مع الاتفاق بنسبة 30% بالاضافه إلى طلب الأهلي الحصول على مستحقات اللاعب المتأخرة والمقدرة بقيمة 100 ألف دولار ليتم الموافقة على تجديد إعارة اللاعب واستكمال ما تبقى من الموسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اتصالات جارية بين الأهلي والاتفاق حاليا لمحاولة تخفيض مطالب النادي الأحمر والموافقة على استكمال اللاعب لما تبقى من الموسم.
واكد مصدر داخل نادي الاتفاق إلى الصحيفة أنه لا يوجد خلاف مع إدارة القلعة الحمراء وسيتم التوصل إلى اتفاق رسمي بين الطرفين خلال ساعات قليلة.