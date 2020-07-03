رياضة | الأهلي يحدد سعر بيع نجمه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحدد سعر بيع نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو النادي الأهلي منذ فترة على رحيل الأنجولي جيرالدو دا كوستا نجم الفريق في الصيف القادم وطلبوا الحصول على مبلغ ضخم من أي نادي يرغب في ضمه.

وجاء قرار الأهلي ببيع جيرالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وطلب النادي الأهلي الحصول على مبلغ مليون دولار من أي نادي يريد ضم جيرالدو في الميركاتو الصيفي المقبل.

Advertisements

وطلب جيرالدو من إدارة القلعة الحمراء تخفيض المبلغ الذي يحتاجونه لبيعه لأنه كبير جدا ولن يقبل أي نادي دفعه نظرا لأنه لم يشارك مع الفريق بشكل كبير في هذا الموسم.

وأظهرت العديد من الأندية رغبتها في ضم جيرالدو في الميركاتو الصيفي المقبل أبرزها نادي مولودية الجزائر والنجم الساحلي وأول أغسطس الأنجولي وعرض أخر من الدوري البرازيلي.

وأكد جيرالدو أنه يفضل العودة إلى نادي أول أغسطس مرة أخرى في الصيف أو الانتقال إلى الدوري البرازيلي لخوض تجربة جديدة.