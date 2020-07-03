رياضة | عمرو وردة يعلن تجديد عقده مع باوك اليوناني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عمرو وردة يعلن تجديد عقده مع باوك اليوناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدولي المصري عمرو وردة لاعب فريق باوك اليوناني تجديد عقد بشكل رسمي مع ناديه خلال الساعات الماضية.

وكتب عمرو وردة عبر حسابه على "إنستجرام": "أنا دائما جزء من العائلة الكبيرة.. سعيد بتجديد عقدي مع باوك، وأثبت في النهاية أنني يمكن أن أكون جزءا تفتخر به جماهير باوك".

وكان نادي باوك اليوناني قد قام بإعارة عمرو وردة لفريق لاريسا حتي نهاية الموسم الحالي ولكن تم فسخ عقده بداعي عدم إلتزامه مع الفريق ليعود من جديد إلى باوك.

وانتقل عمرو وردة للاحتراف في اليونان منذ عام 2015 عندما بدأ مسيرته مع بانياتوليكوس، ومنه إلى باوك قبل أن يعار إلى أرتوميتوس ثم إلى فريق لاريسا.