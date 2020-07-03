رياضة | رسميًا.. نيوكاسل يضم حارسًا جديدًا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. نيوكاسل يضم حارسًا جديدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعاقده مع حارس المرمى مارك جيلسبي، الذي وقع على عقد يربطه بالنادي لمدة ثلاث سنوات، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع فريقه السابق، ماذرويل الاسكتلندي.

وأوضح نيوكاسل، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن جيلسبي (28 عاما) وُلد في مدينة نيوكاسل، وبدأ مسيرته مع أكاديمية النادي، قبل أن ينضم إلى كالاريل يونايتد في عام 2008، في عمر 16 عاما.

وقال جيلسبي، في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "شعور لا يُصدق أن أوقع لنيوكاسل، كنت مشجعًا للفريق طوال حياتي، لكني رحلت عن النادي حينما كان عمري 16 عامًا، كان أمرًا محبطًا".

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وأضاف: "لكنني عملت بجد والآن عدت إلى الفريق، ولا أطيق الانتظار، حتى أحظى بالفرصة التي يحلم بها كل مشجع للفريق".

من جانبه، قال ستيف بروس، المدير الفني للفريق: "يسعدنا للغاية أن نرحب بمارك في الفريق، كان لاعبا هنا حينما كان صغيرا، ثم رحل عن النادي وقام بعمل جيد للغاية".

وأردف: "سيمنحنا وجوده منافسة صحية، بين حراس المرمى في الفريق، ونتمنى له حظا طيبا".

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث عشر، برصيد 42 نقطة، مع تبقي ست مراحل على نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز.