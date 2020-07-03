رياضة | واشنطن ريدسيكينز يتحرك لتغيير اسمه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر واشنطن ريدسيكينز يتحرك لتغيير اسمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع فريق واشنطن ريدسكينز، المنافس بالدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، اسمه تحت المراجعة، وسط ضغوط من الشركات الراعية بالابتعاد عن الفريق بسبب الإهانة العنصرية.

ووفقا لبيان: "في ضوء الأحداث الأخيرة حول البلاد.. يعلن واشنطن ريدسكينز أن الفريق سيخضع اسمه لمراجعة شاملة".

وأشار البيان أيضا إلى أن هناك مناقشات داخلية حول الأمر.

وكان اسم "ريدسكينز" ويعني "الهنود الحمر" مثار جدل كبير حيث طالب السكان الأصليون بتغييره لعقود.