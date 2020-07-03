رياضة | أنشيلوتي يتحدث عن ثنائي إيفرتون "الملتزم" قبل مواجهة توتنهام

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أنشيلوتي يتحدث عن ثنائي إيفرتون "الملتزم" قبل مواجهة توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون عن التزام نجميه دومينيك كلايفرت لوين وريتشارلسون بعد العودة من التوقف.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لموقع ناديه الرسمي، اليوم الجمعة، قبل مواجهة توتنهام الإثنين المقبل في الدوري: "صحيح أن دومينيك لم يسجل منذ عودة المنافسات بعد فترة من الإغلاق العام، لكن الجزء الأهم في ذلك هو العمل الذي قام به".

وأضاف: "حقيقة أننا قمنا بعمل جيد على المستوى الدفاعي في المباريات الثلاث، تنطلق من أن العمل الكبير الذي تمكن اللاعبون من القيام به".

وتابع المدرب الإيطالي: "هذا يأتي في المقام الأول من المهاجمين، ريشارلسون وكلايفرت لوين، لقد قاما بعمل رائع في النواحي الدفاعية".

وواصل أنشيلوتي: "لم يكن لدي أبداً مهاجمون بهذه الطاقة الدفاعية الكبيرة، وأنا أقدرها كثيراً".

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وعن خصم فريقه في المباراة المقبلة (توتنهام) أوضح أنشيلوتي: "توتنهام لا يزال فريقاً خطيراً يمتلك لاعبين رائعين".

وأضاف: "ستكون مباراة مثيرة ومهمة لكلا الفريقين، ولكي نحظى بالفرصة لا بد أن نبذل قصارى جهدنا".

وتابع أنشيلوتي: "اللعب في المنافسات الأوروبية مهم حقاً، ستكون خطوة كبيرة للاعبين وللفريق، لكن الحصول على ذلك سيكون صعباً".

وأضاف: "حقيقة أن هناك إمكانية للقتال على مكان في بطولة الدوري الأوروبي مهم بالنسبة للاعبين ويمنحهم دوافع عديدة".

وأشاد أنشيلوتي بالبرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام حيث قال: "أنا معجب جداً بجوزيه، هو مدرب عظيم ويستطيع قراءة المباراة جيداً".

ويحتل إيفرتون المركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة، مع تبقي 6 مراحل على نهاية الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.