شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المرشحين لجائزتي أفضل لاعب ومدرب عن شهر يونيو بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزتي أفضل لاعب ومدرب بالبطولة عن شهر يونيو الجاري.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائمة اللاعبين والتي شملت، برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى دانى إنجز مهاجم ساوثهامبتون المتألق في الفترة الأخيرة، وألان سانت ماكسيمين مهاجم نيوكاسل يونايتد الشاب، وراؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون، بالإضافة إلى كوادى مدافع وولفرهامبتون، وأنتونى مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد.

ولم تشهد القائمة تواجد أي لاعب من ليفربول وكذلك المدرب، بعد خوضه 3 مباريات منذ استئناف المسابقة، حسم من خلالها اللقب رسميًا للمرة الأولى منذ 30 عامًا.

فيما شملت قائمة المدربين المرشحين، ستيف بروس مدرب نيوكاسل، ونونو سانتو مدرب وولفرهامبتون، وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي، بالإضافة إلى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد.