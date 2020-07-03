شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا الثانية لجميع لاعبي المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أظهرت نتائج المسحة الثانية التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، والجهازين الفني والإداري للفريق، للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا سلبية جميع العينات.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، أن الجهاز الفني اطمأن على جميع اللاعبين والجهاز الفني والعاملين بالفريق، ويحرص الجميع على التدابير الاحترازية الطبية للحماية من الفيروس.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بداية من يوم غد السبت، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وذلك استعدادا لاستكمال منافسات الدوري.

وكان الجهاز الفني للمقاصة بقيادة إيهاب جلال، قد فضل تأجيل العودة للتدريبات لحين التأكد من سلبية المسحتين الأولى والثانية، والاطمئنان على عدم وجود أي حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق وفقا لتعليمات اتحاد الكرة وحتى يكون اللاعبون مطمئنون نفسيا قبل العودة للتدريبات.