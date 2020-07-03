شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا الثانية لجميع لاعبي المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أظهرت نتائج المسحة الثانية التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، والجهازين الفني والإداري للفريق، للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا سلبية جميع العينات.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة، أن الجهاز الفني اطمأن على جميع اللاعبين والجهاز الفني والعاملين بالفريق، ويحرص الجميع على التدابير الاحترازية الطبية للحماية من الفيروس.
ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بداية من يوم غد السبت، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وذلك استعدادا لاستكمال منافسات الدوري.
وكان الجهاز الفني للمقاصة بقيادة إيهاب جلال، قد فضل تأجيل العودة للتدريبات لحين التأكد من سلبية المسحتين الأولى والثانية، والاطمئنان على عدم وجود أي حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق وفقا لتعليمات اتحاد الكرة وحتى يكون اللاعبون مطمئنون نفسيا قبل العودة للتدريبات.
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