شكرا لقرائتكم خبر عن «منصور» عن لافتة «القرن الحقيقي»: لايحق لأحد شكوتنا.. وحصلنا على اللقب بالأمر الواقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه ليس من حق الأهلي تقديم شكوي ضد الزمالك بسبب لافتات نادي القرن الحقيقي الذي قام مجلس الإدارة بوضعها أعلى أسوار النادي.

وقال مرتضى منصور،: «العلامات التجارية خاصة بالمحلات والمطاعم وليس لافتة، ولم أكن أعلم أنها ستسبب كل ذلك الضيق لهم.. الزمالك نادي القرن الإفريقي الحقيقي».

وتابع: «سنذهب إلى الاتحاد الدولي عن طريق الاتحاد المصري لأن ذلك هو المتبع، وسيكون الملف الخاص بالقضية جاهز خلال أيام من أجل إرساله لهم، ولو حكمت المحكمة بأحقيتنا في اللقب أو حتى لم يحكم ستظل اللافتة».

وأضاف رئيس الزمالك: «نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي وحصلنا على اللقب بالأمر الواقع، وأجيال وراء أجيال ستقول ذلك وسيكون يوم 9-7 هو يوم الاحتفال السنوي بلقب نادي القرن».

وأكد مرتضى منصور أن قناة الزمالك ملكية خاصة للنادي، وأن إعلام المصريين هو الذي يدير وعلاقتنا بإعلام المصريين علاقة محترمة.

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