شكرا لقرائتكم نبيل عماد دونجا يحصل على الضوء الأخضر للمشاركة فى التدريبات الجماعية لبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، على الضوء الأخضر من الجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، من أجل المشاركة فى التدريبات الجماعية، حيث تم عزل اللاعب ومنعه من المشاركة فى المران الجماعى، رغم إن نتيجة المسحة الطبية الإضافية التى أجراها أثبتت سلامته، وذلك منذ أن ثُبتت إصابة محمد عواد حارس مرمى الزمالك بفيرس كورونا، وكان "دونجا" مخالطًا له.

وشارك دونجا فى بعض التمرينات الخفيفة مع فريقه يوم الأربعاء الماضى، قبل أن يحصل الفريق على راحة سلبية لمدة يومين "خميس وجمعة" على أن يشارك اللاعب بشكل طبيعى فى التدريب الجماعى مع فريقه بداية من غدًا السبت.

وكانت الساعات الماضية شهدت تردد أنباء عن توقيع دونجا لنادى الزمالك، مع وعد من مسئولى القلعة البيضاء للاعب بإنهاء الاتفاق والصفقة مع إدارة ناديه، خاصة أن اللاعب لا يحق له الرحيل عن الفريق السماوى دون موافقة إدارة بيراميدز وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين، حيث يرتبط بعقد مع بيراميدز حتى 2023 / 2024، وتم ذلك خلال الجلسة التى جمعته مع مسئولى القلعة البيضاء وقام بالتوقيع دون وضع أى شروط.

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بدأ عماد نبيل مسيرته فى التاسعة من عمره، فى صفوف الناشئين ببلدية المحلة، وبعد الوصول إلى سن الـ13 عاما انتقل إلى جراند أوتيل، بعد 3 سنوات معهم طلب نادى الجونة ضمه، لكن ظل فى صفوف الناشئين، ولم يتم تصعيده للفريق الأول، وهو ما يتعارض مع طموح اللاعب الذى يسعى للظهور فى الدورى الممتاز، فانتقل إلى أجا، وبعد فترة قصيرة رحل وانضم إلى بنى عبيد، مقابل 20 ألف جنيه.

خلال مشاركاته مع بنى عبيد، لفت انتباه وائل حبيب المشرف على الكرة فى نادى الأسيوطى وقتها، وبالفعل انتقل للأسيوطى مقابل 40 ألف جنيه حصل عليها مسئولو بنى عبيد، وشارك فى مباريات الفريق بالقسم الثانى، ولم يمر الوقت طويلا حتى صعد الأسيوطى للممتاز بقيادة أيمن المزين، والذى كان يعتمد على دونجا بشكل كبير فى المباريات منذ ارتداء قميص الفريق، واستمر مع الفريق حتى بعد تغيير اسمه من الأسيوطى إلى بيراميدز.

إجمالى المباريات التي شارك فيها دونجا مع بيراميدز 78 مباراة، منها 59 بالدورى، و9 لقاءات أفريقية، بالإضافة إلى 10 مباريات فى كأس مصر.