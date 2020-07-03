شكرا لقرائتكم محمد محسن: تركيزي الأول مع الجونة وعرض ناسيونال ماديرا متروك لإدارة النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد محسن "ليلة"، لاعب وسط الجونة، اهتمامه بتقديم أفضل مستوياته مع عودة منافسات الدوري الممتاز منتصف أغسطس المُقبل لإنهاء الموسم في مركز يليق باسم نادي الجونة.

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وقال ليلة في تصريحات صحفية :" تركيزي الأول مع نادي الجونة لإنهاء الموسم في مركز يليق باسم النادي وكذلك بمجموعة اللاعبين الرائعين في الفريق وهو هدفنا الرئيسي هذا الموسم"، وعن عرض ناسيونال ماديرا البرتغالي قال :" أركز الآن على الملعب وعودة الدوري فقط، وأترك أمر عرض ماديرا البرتغالي لإدارة نادي الجونة والمفاوضات بين الإدارتين ووكيل أعمالي".

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.