شكرا لقرائتكم الأهلي يترقب موقف الاتفاق السعودي من سداد مستحقات إعارة أزارو قبل الحسم النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو النادي الأهلي موقف نادي الاتفاق السعودي، من سداد باقي مستحقات قيمة إعارة وليد أزارو للفريق السعودي قبل تحديد موقفه النهائي سواء بالموافقة على مد إعارته حتى شهر أكتوبر المقبل أو عودة اللاعب للقاهرة بعد انتهاء مدة إعارته، وجمد مسئولو الأهلي موافقتهم على مد إعارة وليد ازارو للاتفاق السعودي بناءً على طلب الأخير بعد استئناف الدوري السعودي والذي ينتهي في هذا الموعد، ومنح الأهلي في وقت سابق موافقة مبدئية على مد اعارة وليد ازارو خاصة وان توصيات الاتحاد الدولى لكرة "فيفا" الجديدة توافق على مد الاعارات لنهاية الدوريات المحلية بعد ازمة كورونا، بشرط ان يكون الأمر بالتراضي بين الأندية واللاعب.

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ورفض مسئولو الأهلي منح موافقة رسمية علي تمديد إعارة ازارو قبل الحصول علي مبلغ 100 الف دولار اي ما يعادل مليون و٥٠٠ الف جنيه وهو باقي المبلغ المتبقي من قيمة اعارة ازارو للاتفاق، حيث انتقل اللاعب مقابل 200 ألف دولار على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم، وانتهت إعارة ازارو بشكل رسمي للاتفاق السعودي مطلع شهر يوليو وفقا للعقد المبرم بين الطرفيين.

ولم يتواجد وليد أزارو في تدريبات الاتفاق بعد انتهاء مدة اعارته بشكل رسمي، ورفض مسئولو الأهلي تقليص طلباتهم المادية الخاصة بالاستغناء عن وليد أزارو ، على الرغم من تبقى موسم واحد فقط فى عقد اللاعب مع الفريق الأحمر عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري، وحدد الأهلى 3 ملايين دولار لبيع وليد أزارو خلال الميركاتو الصيفى القادم، فى الوقت الذى تدرس الإدارة الحمراء الإبقاء على اللاعب حال عدم توفر عرض جيد يليق بقيمة المهاجم الدولى الفنية، خاصة أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق أكد أنه لا يمانع عودته، رغم أنه كان أحد أهم أسباب رحيله خلال الميركاتو الشتوى الماضي.