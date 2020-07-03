شكرا لقرائتكم محمد فاروق: عمرو الصفتى كان يعضنى عشان يقطع منى الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد فاروق مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى الأسبق إنه "الفرود" بشكل عام لا يخشى المدافعين ولكن العكس هو مايحدث.

أضاف فاروق في تصريحات لقناة أون تاسم سبورتس 2 :" عمرو الصفتى على طول كان بيعضعض فيا ويقرصنى عشان يقطع منى الكرة".

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وتحدث فاروق عن خلافاته مع تسوبيل مدرب الأهلى الأسبق قائلا:" خناقتى مع تسوبيل كان سببها عدم منحى الفرصة وكنت هضربه".

وعن تجربته الاحترافية في تركيا قال:" مكالمة من صالح سليم وعدلى القيعى أنهت مشوارى الاحترافى في تركيا واحترفت في تركيا جاء بالصدفة وتألقت وتنازلت عن مستحقاتى للعودة إلى الأهلى".