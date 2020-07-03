شكرا لقرائتكم الألم يجبر ميلان باروش على الاعتزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بانيك أوسترافا التشيكي لكرة القدم، يوم الجمعة، أن مهاجمه ميلان باروش سيعتزل لعب كرة القدم بنهاية الموسم الجاري. وقال باروش "38 عاما" إنه بات من المستحيل التدرب أو اللعب بسبب الألم في وتر أخيل. وفي 2005، فاز باروش بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول، بعد عام من فوزه بلقب هداف بطولة أمم أوروبا 2004 في البرتغال. وسجل باروش 41 هدفا دوليا للمنتخب التشيكي ليصبح ثاني هداف تاريخي للمنتخب بعد يان كولر. ولعب باروش لأندية أستون فيلا الإنجليزي وجالطة سراي التركي، وملادا بوليسلاف و سلوفان ليبيريتس التشيكيين.

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