اعتزال المهاجم التشيكي باروش عن 38 عاما

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براغ: أعلن التشيكي ميلان باروش، مهاجم ليفربول الانكليزي السابق، اعتزاله كرة القدم الجمعة في نهاية الموسم عن 38 عاما.

كتب على موقع ناديه بانيك اوسترافا التشيكي "عقلي يريد المتابعة، لكن جسمي طلب التوقف".

تابع "لدي مشكلات صحية منذ فترة طويلة، وجسمي يرفض العمل بالطريقة السابقة وكما ارغب"، مشيرا الى اصابات بوتر اخيل.

وإلى ليفربول، حمل باروش الوان اندية استون فيلا وبورتسموث الانكليزيين، ليون الفرنسي وغلطة سراي التركي، وقد برز في كأس أوروبا 2004 عندما أحرز لقب هداف الدورة.

أحرز لقب دوري ابطال اوروبا في كرة القدم مع ليفربول عام 2005 بعد الفوز في النهائي على ميلان الايطالي، وانهى مسيرته الدولية مع منتخب تشيكيا بعد كأس أوروبا 2012 وبرصيده 41 هدفا في 93 مباراة.