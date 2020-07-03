المشرف على الكرة بالمقاولون: إستئناف الدوري خطوة مهمة لعودة الحياة الطبيعية

أكد المهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة بالنادي المقاولون العرب، أن عودة الدوري الممتاز ، أمر جيد وموعد عودته مناسب للغاية، مطالبًا الجميع بالهدوء و الوقوف بجانب الدولة، ودعم قراراتها، التي تتخذها.

وقال عادل في تصريحاته للوفد:" إستئناف الدوري الممتاز، أمر هام، كما ان موعد عودته هو الذي اتفق عليه المديرين الفنيين للأندية ، حيث طالبوا بفترة

٦ اسابيع، وهو ما جاء متوافقًا مع القرار".

وواصل المشرف العام على فريق المقاولون:" الفريق بدأ التدريبات، منذ أسبوع حاليًا وعلينا جميعًا إلتزام الهدوء واحترام قرارات مؤسسات الدولة".

وتابع محمد عادل:" كرة القدم عادت في العالم كله، وهناك ضمانات كبيرة ، للاعبين، حيث يتم مسحات من فيروس كورونا

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لهم ، بشكل أسبوعي، مع توفير كافة الإجراءات الاحترازية".

و اتم :"عودة الدوري أمر هام، للدولة، ومقدمة لعودة الحياة الطبيعية ، وعودة السياحة أيضًا رسالة هامة جدًا".

وبدأ نادي المقاولون العرب، تدريباتهم يوم السبت الماضي بعد الانتهاء من المسحة الثانية. ويحتل المقاولون المركز الثاني برصيد نقطة ٣٣ نقطة خلف الأهلي المتصدر برصيد ٤٩ نقطة.

فيما أكد اتحاد الكرة عودة الدوري الممتاز ، قبل أن يعلن مساء أمس الخميس ، عن موعد إستئنافه بشكل رسمي في ٧ أغسطس المقبل.