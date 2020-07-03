ابدى مسؤولو نادي لاتسيو الإيطالي اهتماهم بالتعاقد مع مدافع فريق توتنهام الإنجليزي داني روز المعار لنيوكاسل.
ونشر موقع " كورييري ديلوسبورت" تقريرا أكد فيه ان لاتسيو مهتم بالتعاقد مع روز والذي تبلغ قيمته حوالي 5.5 مليون يورو.
وأوضح التقرير ان لاتسيو لا يمانع في قيمة الصفقة و لكن العائق الأكبر أمام هو راتب النجم الإنجليزي البالغ 3 ملايين يورو سنوياً .
كانت هذه تفاصيل خبر لاتسيو يقترب من ضم داني روز مدافع توتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.