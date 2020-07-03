لاتسيو يقترب من ضم داني روز مدافع توتنهام

ابدى مسؤولو نادي لاتسيو الإيطالي اهتماهم بالتعاقد مع مدافع فريق توتنهام الإنجليزي داني روز المعار لنيوكاسل. ونشر موقع " كورييري ديلو سبورت" تقريرا أكد فيه ان لاتسيو مهتم بالتعاقد مع روز والذي تبلغ قيمته حوالي 5.5 مليون يورو. سبورت" تقريرا أكد فيه ان لاتسيو مهتم بالتعاقد مع روز والذي تبلغ قيمته حوالي 5.5 مليون يورو. وأوضح التقرير ان لاتسيو لا يمانع في قيمة الصفقة و لكن العائق الأكبر أمام هو راتب النجم الإنجليزي البالغ 3 ملايين يورو سنوياً .

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