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تعرف على تعليق عمرو وردة بعد مد تعاقده مع باوك اليوناني

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أكد الدولى المصرى عمرو وردة لاعب المنتخب الوطنى المصري تجديد تعاقده مع نادى باوك اليوناني بداية من العام الجاري.

ونشر عمرو وردة صورة عبر حسابه على  "انستجرام" وعلق: "دائمًا جزء من هذه العائلة

الكبيرة ... سعيد بتجديد عقدي وأثبت أخيرًا أنه يمكنني أن أكون جزءًا فخورًا من PAOK! لا استطيع الانتظار لارتداء الأسود والأبيض مرة أخرى".

وانتهت اعارة اللاعب لنادي أيل لاريسا اليوناني بعد اتهامه بعدم الالتزام في التدريبات ليعود إلى باوك مرة أخرى.

ودخل وردة مؤخرًا ضمن دائرة اهتمامات عدد من الأندية منها بيراميدز وأوليمبياكوس بطل الدوري اليوناني الذي يضم مواطنه أحمد حسن كوكا بالإضافة إلى عدة عروض بالدوريين التركي والسويسري.

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