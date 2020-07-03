"فايز" يقترب من تدريب المنتخب الإماراتي

يقترب محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر لكرة القدم من تشكيلة الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي .

و قالت مصادر داخل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم

أن فايز مرشح بقوة للانضمام للطاقم الفني للمنتخب الأول، وذلك لإجادته اللغة اللاتينية ليكون حلقة وصل بين لاعبي المنتخب و الكولومبي خورخي لويس بينتو المدير الفني للمنتخب الأول

وكان فايز قد عمل مدربًا مساعدًا مع الأرجنتيني هيكتور كوبر أثناء تدريبه للمنتخب المصري، بالإضافة لعمله معه أيضًا في تجربته مع منتخب أوزبكستان.