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يونيون برلين الألماني يجدد عقد لاعبه كريستيان جينتنر

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أعلن نادي يونيون برلين الألماني اليوم عن تجديد عقد لاعبه كريستيان جينتنر الفائز بالبوندسليجا مرتين مع شتوتجارت عام 2007 ومع فولفسبورج في 2009 لمدة موسم ليستمر بصفوف الفريق حتى عام 2021

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و انتقل كريستيان جينتنر إلى يونيون برلين بداية الموسم المنقضي وشارك مع الفريق في 31 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وساعد زملاءه في

حسم البقاء بالدوري بعدما أنهى الموسم في المركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة .

يذكر أن نادي بايرن ميونيخ قد توج بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على اتوالي هذا الموسم  والمرة 30 في تاريخه بعدما حسم قمة الترتيب برصيد 82 نقطة .

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