أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي عن تعاقده مع الحارس مارك جيليسبي في صفقة انتقال حر . ووقع الحارس صاحب الـ 28 عاما عقود انتقاله للنادي الإنجليزي اليوم بعد انتهاء عقده مع ناديه ماذرويل الاسكتلندي . انتقاله للنادي الإنجليزي اليوم بعد انتهاء عقده مع ناديه ماذرويل الاسكتلندي . ويحتل فريق نيوكاسل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة . جدير بالذكر ان فريق ليفربول حسم لقب الدوري الانجليزي هذا الموسم بقيادة الفرعون المصري محمد صلا بعد غياب 30 عام .

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