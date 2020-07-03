نيوكاسل يتعاقد مع الحارس مارك جيليسبي

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي عن تعاقده مع الحارس مارك جيليسبي في صفقة انتقال حر .
ووقع الحارس صاحب الـ 28 عاما عقودانتقاله للنادي الإنجليزي اليوم بعد انتهاء عقده مع ناديه ماذرويل الاسكتلندي .
ويحتل فريق نيوكاسل المركز الثالثعشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة .
جدير بالذكر ان فريق ليفربول حسم لقب الدوري الانجليزي هذا الموسم بقيادة الفرعون المصري محمد صلا بعد غياب 30 عام .
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