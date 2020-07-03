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نيوكاسل يتعاقد مع الحارس مارك جيليسبي

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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد  الانجليزي عن تعاقده مع الحارس مارك جيليسبي في صفقة انتقال حر .

ووقع الحارس صاحب الـ 28 عاما عقود

انتقاله للنادي الإنجليزي اليوم بعد انتهاء عقده مع ناديه  ماذرويل الاسكتلندي .

ويحتل فريق نيوكاسل المركز الثالث

عشر في جدول ترتيب برصيد 42 نقطة .

جدير بالذكر ان فريق حسم لقب الدوري الانجليزي هذا الموسم بقيادة الفرعون المصري محمد صلا بعد غياب 30 عام .

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