مدرب منتخب مصر ضمن ترشيحات افضل مدرب فى العالم لكرة اليد

أعلن اليوم الاتحاد الدولى لكرة اليد من خلال الموقع الالكترونى الرسمى عن اسماء الـ10 مدربين المرشحين لنيل جائزة افضل مدرب من قبل الاتحاد الدولى لكرة اليد. الاتحاد الدولى لكرة اليد. وجاء المدرب الاسبانى روبرتو جارسيا باروندو المدير الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى لكرة اليد والحاصل على لقب بطولة الامم الافريقية لهذا العام مع منتخب الفراعنة ضمن الاسماء المرشحة لنيل الجائزة . اليد والحاصل على لقب بطولة الامم الافريقية لهذا العام مع منتخب الفراعنة ضمن الاسماء المرشحة لنيل الجائزة . وسيتم فتح باب التصويت من خلال الموقع الالكترونى الرسمى للاتحاد الدولى لكرة اليد.

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