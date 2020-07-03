أعلن اليوم الاتحاد الدولى لكرة اليد من خلال الموقع الالكترونى الرسمى عن اسماء الـ10 مدربين المرشحين لنيل جائزة افضل مدرب من قبلالاتحاد الدولى لكرة اليد.
وجاء المدرب الاسبانى روبرتو جارسيا باروندو المدير الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى لكرةاليد والحاصل على لقب بطولة الامم الافريقية لهذا العام مع منتخب الفراعنة ضمن الاسماء المرشحة لنيل الجائزة .
وسيتم فتح باب التصويت من خلال الموقع الالكترونى الرسمى للاتحاد الدولى لكرة اليد.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب منتخب مصر ضمن ترشيحات افضل مدرب فى العالم لكرة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.