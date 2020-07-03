مانشستر يونايتد يدخل سباق التعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لدخول سباق التعاقد مع لاعب خط وسط فريق ميلان الإيطالي الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر. وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فأن بن ناصر دخل اهتمامات مانشستر يونايتد بعد الاداء الذي قدمه مع ميلان والذي جعل اندية كبيرة مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد تتسابق على ضم اللاعب . يونايتد بعد الاداء الذي قدمه مع ميلان والذي جعل اندية كبيرة مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد تتسابق على ضم اللاعب . وافادت الصحيفة إن اليونايتد مستعد لدفع مبلغ 49 مليون يورو من أجل الظفر بخدمات اللاعب والبالغ من العمر 22 عاما. وكان بن ناصر قد إنتقل إلى ميلان بداية الموسم الجاري قادما من نادي إمبولي مقابل 16 مليون يورو.

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