مرتضى منصور : أرحب بفتح صفحة جديدة مع الوايت نايتس

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أنه يرحب بفتح صفحة جديدة مع مجموعة الوايت نايتس، طالما ستكون في صفوف جماهيرالقلعة البيضاء.
وقال مرتضى منصور خلال اجتماعه برموز النادي: "نفتح صفحة جديدة مع الوايت نايتس، ومن يريدالعودة لصفوف الجماهير وتشجيع الكيان نرحب به".
وأشار رئيس القلعة البيضاء إلى أنه سيكون هناك اجتماع يوم الأربعاء من كل شهر مع المسئولين مع الجروبات الزملكاوية لمناقشة كيفية دعم النادي والفريق.
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