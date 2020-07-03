بايرن ميونخ يكشف رقم قميص ساني، ويقدم اعتذارًا رسميًا لمانشستر سيتي

تلقى مانشستر سيتي اعتذارًا رسميًا من نظيره “بايرن ميونيخ” بعد أن تسربت صور انتقال “ليروي ساني” إلى النادي البافاري عبر كافة وسائل الإنترنت قبل الإعلان الرسمي عن توقيع اللاعب من قبل الفريقين.

وحصل بايرن ميونخ، الذي فاز بلقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي هذا الموسم، على توقيع ساني في صفقة وصلت قيمتها إلى قيمتها إلى 44.7 مليون جنيه إسترليني (49 مليون يورو)، وبعقد يمتد لمدة خمس سنوات في ملعب أليانز أرينا.

ولكن قبل تأكيد صفقة انتقال اللاعب رسميًا إلى بايرن ميونخ، نُشرت صور على الإنترنت تظهر توقيع ساني على عقود انضمامه إلى الفريق البافاري ويرتدي قميصهم، ما جعل مسؤولو مانشستر سيتي يشعرون بالإحباط من هذا الموقف الغير مفهوم.

ونُشرت الصور على النسخة العربية من موقع بايرن ميونخ على الإنترنت يوم الخميس، حيث يتم نشرها بسرعة وعلى نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لصحيفة صن، قال مسؤولو بايرن ميونخ “آسفون” لنظرائهم في مانشستر سيتي عن هذا الخطأ.

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وتم إعلان انتقال ساني رسميًا إلى بايرن ميونخ صباح اليوم الجمعة بالتزامن مع تأكيدات مانشستر سيتي، وشكر ليروي ساني مشجعي السيتيزينس على الفترة التي قضاها معهم في ملعب الإتحاد.

بايرن ميونخ يكشف رقم قميص ساني

وكشف بايرن ميونخ عن رقم قميص “ليروي ساني”، واختلف عن رقمه المفضل (19)، حينما كان في مانشستر سيتي وايضًا اثناء تمثيله المنتخب الألماني.

وسيرتدي “ليروي ساني” القميص رقم (10) بداية من الموسم الجديد 2020/2021، ورفض الظهور به اثناء تقديمه للإعلام، احترامًا للنجم البرازيلي المعار من صفوف برشلونة “فيليب كوتينيو” الذي سيرتديه في نهائي كأس ألمانيا وفي مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل ان يغادر النادي البافاري في أغسطس المقبل.

ومن قبل كوتينيو حمل النجم الهولندي الطائر “آرين روبين” نفس الرقم، قبل ان يقرر عدم تجديد عقده ومغادرة أليانز أرينا مع نهاية موسم 2018/2019.

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