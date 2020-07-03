رياضة | الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي الزمالك في التعاقد مع كل من نبيل عماد دونجا وعبد الله بكري ورجب بكار ثلاثي نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبدأ الزمالك بالفعل في التفاوض مع نادي بيراميدز في الساعات القليلة الماضية بعد أن حصل على توقيع الثلاثي على الانضمام إلى الأبيض ولكن طلبوا حسم الأمر مع إدارة ناديهم.

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وجهز نادي الزمالك عرض ضخم لضم هذا الثنائي حيث ينوي النادي تقديم 4 لاعبين من الفريق إلى نادي بيراميدز ليتم الموافقة على الصفقة.

وعرض الفارس الأبيض على بيراميدز مبلغ مالي مقابل الحصول على خدمات كل من محمد عنتر وأحمد رفعت ومحمود عبد العزيز وإعارة إمام عاشور لمدة موسم.

ورفض نادي بيراميدز عرض الزمالك بشكل نهائي حيث أكد النادي أنه لا يريد عقد أي صفقات تبادلية هذا الصيف ويريد الحصول على مقابل مادية لبيع أي لاعب في الصيف.