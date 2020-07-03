رياضة | الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحصل على توقيع 3 صفقات مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يرغب نادي الزمالك في التعاقد مع كل من نبيل عماد دونجا وعبد الله بكري ورجب بكار ثلاثي نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وبدأ الزمالك بالفعل في التفاوض مع نادي بيراميدز في الساعات القليلة الماضية بعد أن حصل على توقيع الثلاثي على الانضمام إلى الأبيض ولكن طلبوا حسم الأمر مع إدارة ناديهم.
وجهز نادي الزمالك عرض ضخم لضم هذا الثنائي حيث ينوي النادي تقديم 4 لاعبين من الفريق إلى نادي بيراميدز ليتم الموافقة على الصفقة.
وعرض الفارس الأبيض على بيراميدز مبلغ مالي مقابل الحصول على خدمات كل من محمد عنتر وأحمد رفعت ومحمود عبد العزيز وإعارة إمام عاشور لمدة موسم.
ورفض نادي بيراميدز عرض الزمالك بشكل نهائي حيث أكد النادي أنه لا يريد عقد أي صفقات تبادلية هذا الصيف ويريد الحصول على مقابل مادية لبيع أي لاعب في الصيف.