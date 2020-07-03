رياضة | نجم لاتسيو يحصل على جائزة الشهر في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم لاتسيو يحصل على جائزة الشهر في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن تتويج الإسباني لويس ألبرتو نجم لاتسيو بجائزة أفضل لاعب لشهر فبراير الماضي.

وذكر الموقع الرسمي للرابطة، أن ألبرتو لم يتسلم جائزته في مارس الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أكدت الرابطة أن اللاعب سيتسلم الجائزة قبل مباراة فريقه أمام ميلان غداً السبت.

وتوقفت منافسات الدوري الإيطالي في شهر مارس الماضي، بسبب أزمة كورونا، قبل أن تستأنف المسابقة في أواخر يونيو الماضي.

ويحتل لاتسيو المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف المتصدر يوفنتوس.