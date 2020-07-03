رياضة | حوار| عبدالرحمن الحواصلي لـ"الخليج 365": هدفنا الكونفدرالية.. خسارتنا من الزمالك بسبب خطأ تحكيمي وتألق جنش وهذه نصيحتي لـ "بن شرقي"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حوار| عبدالرحمن الحواصلي لـ"الخليج 365": هدفنا الكونفدرالية.. خسارتنا من الزمالك بسبب خطأ تحكيمي وتألق جنش وهذه نصيحتي لـ "بن شرقي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبدالرحمن الحواصلي حارس مرمى فريق حسنية أغادير المغربي هو واحد من أفضل من يشغلون هذا المركز فى المغرب ، والذي قاد فريقه للصعود هذا الموسم لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية ليواجه فريق نهضة بركان والعام الماضي خرج فريقه من البطولة الإفريقية على يد الزمالك، يتحدث لـ"الخليج 365 الرياضي" عن المنافسة على اللقب وعن مواجهة الزمالك العام الماضي ورأيه فى أشرف بن شرقي واللاعبين المغاربة فى الدوري المصري.

فى البداية.. ماذا تقول عن مواجهة الزمالك العام الماضي؟

مباراتنا أمام الزمالك العام الماضي كانت تاريخية لفريقي حسنية أغادير لأننا كنا أول مرة نصل لربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية ،خاصة أن الزمالك تاريخه كبير وبطولاته كثيرة وتاريخه الإفريقي كبير ، ولكننا جاء لنا فى المباراتين فرص كثيرة خاصة فى لقاء الذهاب ولكن جنش حارس مرمي مميز تصدى للكرات ، وفى مباراة الإياب قدمنا مباراة مميزة ولكن كان هناك خطأ تحكيمي ومنعنا من الوصول لنصف النهائي ، ولكن مواجهة الزمالك كانت تاريخيه وكنا أحق للوصول لنصف النهائي ولكن هذه هى كرة القدم ،والزمالك فريق كبير ".

هل حسنية أغادير قادر على التتويج بلقب كأس الكونفدرالية بعد الوصول لنصف النهائي؟

حسنية أغادير لديه رغبة كبيرة فى التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية هذا الموسم ووصولنا لهذه الادوار فى العام الماضى والحالي ليس صدفة بل بتخطيط إداري وأيضًا بدعم جماهير الفريق ،ووصولنا لنصف النهائي هذا العام يجعلنا نحلم بلقب كأس الكونفدرالية .

ما رأيك فى تألق اللاعبين المغاربة فى الدوري المصري؟

تألق اللاعبين المغاربة فى مصر مثل أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وفى الأهلي وليد أزارو ، هم سفراء فى مصر ويقدموا أداء رائع وهم نجوم كبار أنهم يلعبوا فى أندية بحجم الأهلي والزمالك ويعطوا صورة مميزة للاعبين المغاربة .

كيف ترى مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد والزمالك والرجاء؟

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مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لها طعم خاص ،وأتمني ان تكون الروح الرياضية هى المنتصرة فى النهائي وأن الأحق هو الذي يفوز ولكني أتمني بالطبع صعود الفرق المغربية .

أشرف بن شرقي متألق مع الزمالك ولكن لديه عروض احتراف .. ما هى نصيحتك ؟

بن شرقي لاعب كبير ومهاري ولعبت معه فى المنتخب المحلي المغربي ،وبالطبع الزمالك فريق كبير ولكن مصلحة اللاعب فى الإحتراف ليتطور بشكل كبير هو قدم مع الزمالك موسم مميز ولكنى أتمنى ان ينتقل للإحتراف الخارجي.

هل تحلم بالوصول لسن عصام الحضري فى الملاعب؟

وصول عصام الحضري لنصف الأربعينيات من عمره وتألق مع الأندية والمنتخب ، هو حارس فوق العادة وأنا متأثر به ، وأسعى للسير على خطاه فى مسيرتي. طموحى كبير أن أقوم بتعويض إنقطاعي عن لعب كرة القدم لخمس سنوات ، لذلك الحضري والحارس الايطالي بوفون هم مثال لذلك ".

برأيك من أفضل حارس فى مصر؟

مصر دائمًا لديها حراس كبار ولكنى أتحدث عن الحراس الحاليين هناك محمد الشناوي فى الأهلي وجنش مع الزمالك مستواهم قريب جدًا وأتمني لهم التوفيق .

من هو مثلك الأعلي فى حراسة المرمى؟

مثلي الأعلي عالميًا بوفون وتير شتيجن .