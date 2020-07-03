رياضة | الشباب السعودي يوافق على طلب بانيجا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الشباب السعودي يوافق على طلب بانيجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الشباب السعودي اليوم عن موافقة مجلس إدارته على استمرار الأرجنتيني إيفر بانيجا في إشبيلية حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان بانيجا وقع على عقود انضمامه لنادي الشباب خلال شهر يناير الماضي في الفترة الحرة إذ ينتهي تعاقده مع إشبيلية بنهاية الموسم الجاري.

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وأعلن نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موافقة إدارة النادي على تمديد عقد بانيجا على أن يلتحق بصفوف الشباب خلال فترة الاستعداد للموسم الرياضي المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منح الأندية حق تمديد العقود المنتهية حتى نهاية الموسم الحالي دون الارتباط بموعد محدد شريطة اتفاق الأطراف المعنية.

يذكر أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) متوقف منذ منتصف مارس الماضي، بسبب وباء فيروس كورونا، ومن المنتظر أن يستأنف في الرابع من أغسطس المقبل.