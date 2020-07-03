رياضة | خاص.. فايلر يرفض ثنائي الأهلي المعار ويطالب بالسوبر لتعويض رحيل فتحي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص.. فايلر يرفض ثنائي الأهلي المعار ويطالب بالسوبر لتعويض رحيل فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن شروط السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، للتعاقد مع ظهير أيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 سبورت"، أن السويسرس فايلر، رفض عودة باسم علي من الجونة بسبب التعرض للإصابات بشكل مستمر.

وأضاف المصدر: "كما تحفظ المدير الفني على عودة كريم يحيى المعار إلى صفوف سموحة، بسبب شغله مركز المساك طوال فترة تواجده في الفريق السكندري".

واشترط فايلر على إدارة النادي الأهلي البحث عن ظهير أيمن سوبر، ويشارك بصفة أساسية مع فريقه من أجل تعويض أحمد فتحي، والذي يرحل بنهاية الموسم الجاري.

وكلف النادي الأهلي، أمير توفيق مدير التعاقدات بتجهيز ملف كامل عن المرشحين لشغل هذا المركز داخل القلعة الحمراء بالموسم الجديد.