رياضة | تشيلسي يخطط لضم حارس باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تشيلسي يخطط لضم حارس باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن تشيلسي الإنجليزي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الفرنسي ألفونسو آريولا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأن مسئولي تشيلسي معجبون بآريولا وأنهم يسعون لضمه من باريس سان جيرمان في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن آريولا البالغ من العمر 27 عامًا يلعب في الموسم الحالي على سبيل الإعارة مع ريال مدريد الإسباني وأنه يتواجد احتياطيا للبلجيكي تيبو كورتوا.

وذكر الموقع الفرنسي أن آريولا خاض ثمانية مباريات مع ريال مدريد، ثلاثة مباريات منها في بطولة كأس إسبانيا وثلاثة مباريات أخرى في بطولة الدوري الإسباني والمباراتين الباقيتين في بطولة دوري أبطال أوروبا.