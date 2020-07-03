رياضة | مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للأهلي ويعلن موعد الاحتقال بنادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للأهلي ويعلن موعد الاحتقال بنادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار مرتضى منصور أنه ليس من حق الأهلي تقديم شكوي ضد الزمالك بسبب لافتات نادي القرن الحقيقي الذي قام مجلس الإدارة بوضعها أعلى أسوار النادي.

وقال مرتضى منصور: "العلامات التجارية خاصة بالمحلات والمطاعم وليس لافتة، ولم أكن أعلم أنها ستسبب كل ذلك الضيق لهم.. الزمالك نادي القرن الإفريقي الحقيقي".

Advertisements

وتابع: "سنذهب إلى الاتحاد الدولي عن طريق الاتحاد المصري لأن ذلك هو المتبع، وسيكون الملف الخاص بالقضية جاهز خلال أيام من أجل ارساله لهم، ولو حكمت المحكمة بأحقيتنا في اللقب أو حتى لم يحكم ستظل اللافتة".

وأضاف رئيس الزمالك: "نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي وحصلنا على اللقب بالأمر الواقع ، وأجيال وراء أجيال ستقول ذلك وسيكون يوم 9-7 هو يوم الإحتفال السنوي بلقب نادي القرن".

وأكد مرتضى منصور أن قناة الزمالك ملكية خاصة للنادي، وأن إعلام المصريين هو الذي يدير وعلاقتنا بإعلام المصريين علاقة محترمة.