الامارات | بالفيديو: "فقير" خرج من الملعب مطروداً فلكم "الفار" بعنف !

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: "فقير" خرج من الملعب مطروداً فلكم "الفار" بعنف ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقد لاعب ريال بيتيس الإسباني، الفرنسي نبيل فقير -المتجذر من أصول جزائرية- أعصابه بعد طرده من مباراة فريقه أمام فياريال، أمس الخميس، في الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ووجه لكمة عنيفة إلى شاشة تقنية الفيديو المساعد "الفار" التي تسببت في طرده من المواجهة بحصوله على إنذارين في غضون دقيقتين!.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه فقير بعد العودة إلى "الفار" في الدقيقة 48 من المباراة التي انتهت بفوز فياريال بهدفين نظيفين.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إن الحكم لم يشر إلى الحادثة في تقريره، لكن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد يحقق في سلوك اللاعب خلال الساعات المقبلة، مما يهدد نبيل فقير بعقوبة وغرامة مالية".

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يذكر أن تقنية الفيديو "الفار" تسببت في أزمات كبيرة خلال الموسم الحالي للدوري الإسباني أبرزها انتقادات بالجملة من لاعبي برشلونة ضد الصافرة واتهامها بمجاملة غريمهم ريال مدريد لمنحه لقباً غاب عن خزائنه منذ 2017، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً بين الجماهير حول كشف "الفار" لحالات تخدم مصالح فرق على حساب أخرى.

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