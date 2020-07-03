شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور عن موقف الزمالك من عودة الدوري: سأعرض الأمر على الجمعية العمومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك قرار تم اتخاذه بشأن موقف الفريق من المشاركة في الدوري، وذلك بعدما حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل، موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020.

وقال مرتضى منصور، في اجتماعه برموز النادي في مقر القلعة البيضاء: «بالنسبة لمسابقة الدوري، فهناك قرار تم اتخاذه لن أعلن عنه حتى الآن».

وتابع: «لكنني أؤكد على أنني لن أخذل جماهير الزمالك حتى لو وصل الأمر للتقدم باستقالتي من منصبي».

وأردف: «سأعرض الأمر على الجمعية العمومية للنادي التي اختارتني بأعداد غفيرة».

ووجه مرتضى منصور رسالته لجماهير نادي الزمالك بأنها الداعم الأكبر لمجلس الإدارة والنادي طوال الفترة الماضية، وطالبهم بالاستمرار في الدفاع عن كيان الزمالك العظيم.

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