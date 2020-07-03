شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يواصل دراسة موقف الأقسام الأدنى للدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة لم تعلن قرارها حتى الآن فيما يخص الشكل النهائي لمسابقات في درجاتها الأدنى حيث لايزال الأمر محل دراسة حتى الآن.
ونفى نائب رئيس اللجنة أن يكون قد أعلن أن هناك دورة رباعية، مشيرا إلى أن التواصل مع رؤساء الأندية يتم بشكل علني في الاجتماعات ونستمع لراي الجميع.
وأضاف د. جمال محمد على، أن اللجنة تدرس كل الأفكار التي طرحت في الاجتماعات التي عقدت مع الأندية وكل ما ورد منها من خطابات من حيث إيجابيات وسلبيات كل مقترح ولم يتم اتخاذ أي قرار بالنسبة للقسم الثاني والثالث والرابع حتى الآن.
وتواصل اللجنة الخماسية اجتماعاتها مع أندية القسم الثالث الاسبوع المقبل، حيث تلتقي مع أندية محافظات أسوان والأقصر وقنا بالأقصر، وسوهاج وأسيوط والمنيا والوادي بأسيوط، ومرسي مطروح بمرسي مطروح.
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