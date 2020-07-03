شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يعلن سلبية مسحة محمد عواد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن المسحة التي خضع لها عواد مؤخرا جاءت سلبية وأنه بشكل كبير سيخضع للمسحة الثالثة بصحبة باقي لاعبي الفريق الذين سيخضعون للمسحة الثانية لهم الثلاثاء المقبل.

وأضاف طبيب الزمالك، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أنه يتابع حالة الحارس بصورة دائمة مشيرا إلى أنه بصحة وحالة جيدة، وسيخضع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للمسحة الثالثة له الثلاثاء القادم.