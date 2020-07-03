شكرا لقرائتكم تقارير: ميسي سيرحل عن برشلونة ويلعب للدوري الانجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسبانى، أصبح قريبا من اللعب في الدوري الإنجليزي الفترة المقبلة بعد الكشف عن نيته بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالونى مع نهاية عقده الحالى فى عام 2021، حيث ذكر الإعلامي كريستيان مارتن العامل بشبكة فوكس العالمية الشهيرة، أن إمكانية مغادرة البرغوث للبارسا والقدوم لنادى مانشستر سيتى الإنجليزى حقيقية وليست شائعة.

أضاف مارتن أن العديد من المصادر داخل إسبانيا وإنجلترا تؤكد احتمالية رؤية ميسي يلعب بقميص مانشستر سيتى تحت قيادة مدربه السابق بيب جوارديولا في العام القادم.

وكانت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، ذكرت إن ميسي، يفكر جديا فى الرحيل عن صفوف برشلونة، مع نهاية عقده الحالى مع النادى فى صيف عام 2021، وعدم تمديد العقد.

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أضافت الإذاعة الإسبانية، أن النجم الأرجنتينى غاضب بشدة من التسريبات التى تخرج إلى وسائل الإعلام، والتى تجعله مسئولا عن عديد من القرارت التى تخص الفريق.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه على الرغم من أن مفاوضات تمديد عقد ميسي، مع برشلونة تسير فى الطريق الصحيح، إلا أنه قرر إيقاف تلك المفاوضات بعد أن سئم من إدارة ناديه، والمشاكل الكثيرة التى يعانى منها الفريق فى الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن، ميسي لم يعرف خلال مسيرته الكروية غير برشلونة، والذى بدأ معه منذ عام 2005، وقاد الفريق إلى ثورة كروية كبيرة لم يشهدها النادى طوال تاريخه، من حيث الألقاب التى حصل عليها الفريق خلال تواجده.

وأصبح برشلونة قريبا من فقدان لقب الدورى الإسباني، بعد ابتعاد الغريم التقليدى بصدارة الليجا، برصيد 74 نقطة، متفوقا بفارق 4 نقاط عن الغريم التقليدى البارسا، صاحب المركز الثانى برصيد 70 نقطة، والذى تعادل الثلاثاء الماضى مع فريق أتلتيكو مدريد، بنتيجة 2 – 2.