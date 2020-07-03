شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يحدد أول أربعاء من كل شهر موعدا لاجتماع "جروبات" الزملكاوية الخاصة بالسوشيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أول أربعاء من كل شهر فى تمام الساعة الرابعة عصراً، موعدا للاجتماع الدورى مع "جروبات" الزملكاوية الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى فى صالة النادى الأبيض.

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إن مجلس إدارة النادى اتخذ قرارا بشأن منافسات الدورى المصرى لهذا الموسم، إلا إنه لن يعلن عنه قائلا:"لن أخذل الجماهير حتى لو وصل الأمر إلى استقالتى".

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وتابع مرتضى منصور إنه تقرر إزالة أسماء بعض رموز النادى من على منشآت النادى ومنها الحدائق، لعدم تلبية دعوة النادى لحضور اجتماع المجلس مع رموز وأعضاء "جروبات" الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعى، وأوضح منصور فى المؤتمر الذى عقده بصالة النادى، إنه سيتم إزالة أسماء نجمى النادى السابقين حسن شحاتة وأشرف قاسم من الحدائق كما وجه اللوم إلى الثنائى حازم إمام وأيمن يونس نجمى النادى السابقين.

وقال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه قرر اعتماد يوم 9 من شهر يوليو، موعدا للاحتفال بلقب نادى القرن الحقيقى -وفقا لما قاله-، وعرضت اللجنة المكلفة بملف نادى القرن فى الزمالك تقرير اجتماعها على مرتضى منصور، رئيس النادى، بعدما عقدت اللجنة اجتماعا شهد المناقشة حول تحضير عدد من المستندات الخاصة بالقضية قبل تصعيدها إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على حق النادى فى اللقب الأفريقى، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها خطوات التصعيد، على أن تكون الخطوة الأولى اللجوء للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ثم المحكمة الرياضية الدولية وعدم اللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشكل مباشر فى القضية التى يتحرك فيها الزمالك من أجل استرداد لقب نادى القرن من الأهلى.

وحضر اجتماع لجنة ملف نادى القرن، الذى عقد فى مقر نادى الزمالك، أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك إلى جانب كل من هانى زادة وأحمد مرتضى وعلاء مقلد ثلاثى مجلس إدارة القلعة البيضاء، محمد بيومى خبير لوائح كرة القدم، وشهد استعرض بعض الملفات التى تملكها اللجنة، إلى جانب الاستعانة بإثبات بعض وقائع الفساد فى عهد عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم السابق، بحيث تكون سلاح فى القضية للتأكيد على حق الزمالك فى لقب نادى القرن وتمتلك اللجنة مستندا، وهو خطاب الفيفا الموجه إلى الاتحاد الأفريقى عام 2000 والذى أكد فيه أن الزمالك هو الأكثر حصولًا على البطولات خلال القرن الماضي، بينما لا تتوفر أى خطابات رسمية من الكاف للزمالك أو الاتحاد المصرى لكرة القدم فيما يتعلق بطريقة احتساب عدد النقاط لاختيار النادى صاحب لقب نادى القرن.