شكرا لقرائتكم بيراميدز يعود للتدريبات غدا وتقسيم المران لمجموعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وعاد أنتي تشاتشيتش لقيادة أول تدريب لفريقه، يوم الأربعاء الماضى، بعد العودة مؤخرا من بلاده بعدما قضى إجازة قصيرة بصحبة جهازه المعاون بالتنسيق مع إدارة النادي، وكان تشاتشيتش عاد نهاية الأسبوع الماضي إلى القاهرة بصحبة جهازه المعاون وخضع الجميع لإجراءات المسحات للكشف المبكر عن فيروس كورونا وجاءت النتائج سلبية ليقود التدريبات بشكل طبيعي، في إطار الالتزام ببروتوكول اتحاد الكرة واللجنة الطبية.

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وقاد تشاتشيتش التدريبات التي أظهر خلالها اللاعبون قوة كبيرة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز المنتظر انطلاقه في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن يًجرى لاعبو بيراميدز والجهاز الفنى والإدارى مسحة طبية ثالثة خلال الإسبوع المقبل، من أجل التأكد من سلامة جميع اللاعبين وعدم إصابة أى منهما بفيرس كورونا.