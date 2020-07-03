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أرباح الاتحاد الألماني تقارب الـ20 مليون يورو في 2019

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم، يوم الجمعة، في فرانكفورت، أنه حقق أرباحا بعد خصم الضرائب بلغت 19.5 مليون يورو (21.9 مليون دولار).

وبلغت الإيرادات 405.2 مليون يورو في العام الماضي، فيما بلغت النفقات 385.3 مليون يورو.

وقال ستيفان أوسنابروغ أمين صندوق الاتحاد الألماني: هذا يعطينا نتائج مرضية للغاية رغم أن عام 2019 لم يكن عام الحدث. إن الاتحاد الألماني في وضع جيد ماليا.

وأدى الرصيد الإيجابي إلى زيادة احتياطي الاتحاد الألماني إلى 169.6 مليون يورو، ولكن، عقب أزمة فيروس ، يتوقع خسارة 16 مليون يورو هذا العام. وقال أوسنابروغ: حد التوفير هو المهم حاليا.

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